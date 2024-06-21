活化芳園書室白樓 料超支2000萬

【本報訊】政府2022年6月公布第六期活化歷史建築伙伴計劃的申請結果，當局計劃今年第4季向立法會申請撥款，將芳園書室活化為創學芳園，以及將白樓活化為國史教育中心悠悠館，預計建設成本分別為2,550萬及1.044億元，即共1.299億元，較2020年預計貴2,025萬元，升幅約18.5%。當局強調以付款當日價格進行的換算基本上只是按既定程序反映對通脹的預計因素，並不涉及項目成本上漲、估算出現偏差或項目出現「超支」。

合共花1.2億元 根據發展局年報，芳園書室及白樓詳細設計大致完成，古諮會今年3月7日亦同意兩項目文物影響評估，兩項撥款申請將於下周二（25日）於立法會發展事務委員會進行諮詢；而芳園書室及白樓現均繼續開放公眾參觀，按目前進度創學芳園和國史教育中心悠悠館分別預計於最早明年和2026年開始營運。

對於預計建設成本上升，發展局解釋，政府在公布第六期活化歷史建築伙伴計劃的評選結果時，按2020年9月的價格計算預計了相關項目的建設成本；而在發展局計就該兩個項目向立法會申請撥款時，由於立法會財務委員會審議撥款項目須以付款當日價格計算，經以付款當日價格換算後，芳園書室和白樓的建設成本分別為2,550萬元及約1.440億元。

香港文化古蹟資源中心總監張家榮接受傳媒訪問時指出，兩項目建設成本升幅甚高，除了通脹，議員應要求當局解釋哪些項目細節導致升幅，尤其是芳園書室已活化過，升幅不應如此高。