2元乘車8‧25起限樂悠咭 下周一設8中心換證

【本報訊】由8月25日起，所有60歲或以上香港居民必須使用「樂悠咭」才可享用兩元乘車優惠。勞工及福利局副局長何啟明昨指，目前尚有約8%、即約11萬合資格長者未申請轉用「樂悠咭」。

約11萬合資格長者未申請 提醒他們盡快申請更換，政府下周一（24日）起在全港設立8間「樂悠咭」臨時服務中心，協助市民申請。政府由2022年6月1日起分階段接受65歲或以上的香港居民申請「樂悠咭」，何啟明昨在電台節目表示，大部分合資格市民已經轉用「樂悠咭」，超過90%的65歲以上長者已換咭，當局至今已收到約130萬份申請，尚有約8%的65歲以上長者仍未換咭，約佔11萬人。

他又指，11萬人當中大部分是80歲以上長者，估計未換咭的原因是因為「少出街」，仍有約4萬人居於院舍，當局將會安排人手和聯絡院舍協助。另外有約6,000名合資格殘疾人士要換咭，當局會聯絡地區中心和自助組織協助。

另外，當局宣布，將於全港開設8間「樂悠咭」臨時申請中心，直至8月31日，長者可以在辦公時間為周一至周五上午9時至下午8時及星期六上午9時至下午1時，毋須預約，帶同個人相片前往服務中心，只需填妥簡單資料即可。