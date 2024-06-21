失業率維持3% 11萬人無工開

【本報訊】政府統計處昨日發表最新勞動人口統計數字，今年3月至5月經季節性調整的失業率為3.0%，與2月至4月的數字相同；至於就業不足率，則由今年2月至4月的1.1%上升至3月至5月的1.2%，另仍有11.62萬人無工開。勞工及福利局局長孫玉菡表示，隨着經濟繼續增長，勞工市場短期內應會維持緊絀。

失業人數由今年2月至4月約113,700人，上升至3月至5月的116,200人，增加約2,500人。同期的就業不足人數亦由約40,500人上升至44,700人，增約4,200人。

而總就業人數由今年2月至4月的逾369.4萬人，增至3月至5月的約369.6萬人，增加約2,800人。同期的總勞動人口亦由380.7萬人上升至381.3萬人，增加約5,300人。

樓房裝修清潔就業不足 與今年2月至4月比較，在3月至5月期間，各行業的不經季節性調整失業率變動不一，但幅度普遍不太大。就業不足率方面，上升主要見於樓房裝飾、修葺及保養業、清潔及同類活動業，以及藝術、娛樂及康樂活動業。