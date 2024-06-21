居屋朗天苑外牆掉轉裝 房會認出錯

【本報訊】最新一期居屋的元朗朗天苑尚在興建中，卻出現建築錯誤。早前在社交平台上，有人上載一條朗天苑建築工程航拍片段，片中可見其中一層有兩個單位外牆的窗戶排列與其他樓層同座向的單位相反，懷疑出現建築錯誤裝錯牆。房委會承認出現錯誤，將會根據合約和既定機制跟進，並緊密監察承建商的表現，確保施工安全、質素及預計完工日期不會受到影響。

窗戶排列與其他樓層相反 社交平台上一個名為「朗天苑資訊站」的專頁，早前上載一條朗天苑正室建造的航拍片段，當中顯示C座24樓有兩個單位外牆窗戶排列，與其他樓層同座向的單位恰好相反，惟當時其中一個涉嫌裝錯牆的單位上方，已裝上一層單位的預製建築組件。

房委會回覆表示，朗天苑的3座大樓正在施工當中，其中C座的24樓，承建商（有利建築有限公司）在安裝兩個單位的預製外牆時，誤將兩幅尺寸相同但窗戶設計不同的預製外牆掉轉，房委會的建築團隊已責成承建商根據合約的要求進行修正。

牽涉的預製外牆並非結構組件，不會影響樓宇結構。房委會又稱，一直有完善的機制管理工程合約，建造過程中有既定的嚴格質量檢測程序，確保建成的樓宇質素符合標準。