議員稱加幅溫和 倡做兼職填數

趙同學

【本報訊】資助大學學費將於2025/26學年起連續3年增加，平均每年加5.5%，政府指，大學學費在過去20年沒有調整，期間通脹已升近四成，政府資助學費比率由八成升至接近九成，需要增加學費以體現財政紀律。身兼嶺南大學協理副校長的議員劉智鵬亦指今次加幅溫和，平均每月僅涉200至300元，他引述校園學生兼職的最低時薪亦有60至65元，基本上學生「做兩三個鐘都做咗返嚟。」他又指，政府可研究增加學費的靈活性，如不同學科不同學費。

籲研不同學科不同收費 劉智鵬出席一個電台節目時指，政府公布的加幅，難以在朝夕之間追上收回成本比率達18%的目標，認為可攤分5至10年達到目標，今次加價至少重啟已停擺27年的回本機制，3年後亦可再作檢討。他認為，政府可研究不同學科不同收費，例如外國大學讀歷史亦會較理工科便宜。

中大聯書院學生會工作小組召集人羅竣彥理解政府加學費，但連加3年亦會令學生感到吃力，盼能攤長，例如每兩至三年增加一次。他又指出學生本來亦有不少支出，部分更需幫補家庭或借貸，所以每月加數百元亦「小數怕長計」。就讀香港大學的大一學生陸同學亦指，感覺加費也算合理，因學費涉及的成本也有上升，如教師工資等。就讀港大大二的趙同學說：「從社交媒體平台了解到此事，自己的感受還好」，不過，她亦指留意到有網上反應認為增加了學生壓力。