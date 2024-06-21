大學學費 平均5.5%連加3年 增至逾$49000

助學金貸款額作相應調整 政府昨日公布大學教育資助委員會資助大學公帑資助課程，在2025/26學年開始連續3年加學費，將由現時的42,100元，每年平均加5.5%。2025/26學年的學士學位、研究院修課及研究課程學費，將由現時42,100元加至44,500元；2026/27學年加至47,000元，到2027/28學年加至49,500元。當局又指上次調整為1997/98學年，至今已持續凍結二十多年，以2024/25學年的情況而言，預測收回成本將下滑至12.5%的低水平，遠低於在上世紀90年代初訂立18%學費水平的目標成本收回率。按經調整後的學費水平，2027/28學年的成本回收率將稍為回穩及改善至13.4%。

下學年經常性撥款240億 當局續指，以審慎的態度處理學費調整，並在考慮相關建議時，盡力在所有相關因素包括公共財政紀律，以及為學生提供可負擔的高等教育之間取得平衡。自上一次於1997/98學年調整學費以來，綜合消費物價指數已累計上升四成，相對而言學費調整幅度非常溫和，政府亦會持續增撥資源擴容提質，下學年的經常性撥款將近240億元。

當局強調，政府會確保符合資格的學生不會因經濟困難而無法接受高等教育，會為合資格全日制大專學生提供兩項資助計劃，分別為須經過家庭入息及資產審查的「資助專上課程學生資助計劃」，和毋須入息及資產審查的「全日制大專學生免入息審查貸款計劃」。該兩項計劃下提供的助學金和學費貸款額亦會由下學年起相應調整。

港大指續完善學生支援 香港大學表示，會繼續透過完善的學生支援服務、助學金和獎學金計劃，支援有需要的學生，並確保所有學生都能獲得所需的資源和支援，充分受益於港大提供的全面學習機會。

中文大學表示理解政府的做法，認為分階段逐步上調本港資助大學的學費亦是體諒學生的做法，並將會加強對學生的經濟援助，確保所有合資格學生都享有接受中大優質教育的機會。

大學新收費 加學費後預計收回成本比例