醫健：職場健康：康復新篇：「工傷僱員復康先導計劃」

為協助工傷僱員早日康復並重投工作，勞工處於2022年9月23日推出為期3年的「工傷僱員復康先導計劃」（先導計劃），以個案管理模式，為工傷僱員提供快捷的私家門診復康治療服務。先導計劃現時涵蓋的行業包括「建造業」、「飲食及酒店業」和「運輸及物流業」。

先導計劃的好處

•私家復康治療，公立醫院收費

•毋須輪候公立醫院服務

•把握復康治療的黃金時機，盡快康復，避免工傷變成長期傷患

•早日重投工作，維持生產力

計劃除了涵蓋私家門診復康治療（包括醫藥治療、物理治療、職業治療及影像檢測服務）外，更設有個案經理跟進治療及復工。符合以下資格的工傷僱員便可以參加：

（一）遭遇工傷時從事建造業、飲食及酒店業或運輸及物流業*；

（二）因工傷而導致肌肉骨骼受傷，或者患上《僱員補償條例》訂明並與肌肉骨骼有關的職業病；

（三）遭遇工傷6星期後仍未復工或預期未能在6星期內復工。

（*飲食及酒店業和運輸及物流業僱員的工傷於2024年4月1日或以後發生。）

勞工處和服務承辦機構成立的工傷復康辦事處會根據已呈報的工傷個案，初步識別合適的工傷僱員，然後聯絡他們介紹先導計劃。工傷僱員須經個案醫生進行臨床評估確定其傷患適合在先導計劃下接受治療。有關先導計劃的詳情，請瀏覽工傷復康辦事處網站（www.prp-wiro.gov.hk）或致電2293 7000查詢。

職業安全健康局

www.oshc.org.hk