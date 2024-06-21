中大新標靶藥 助鼻咽癌患者抗EB病毒

【本報訊】鼻咽癌是香港常見的癌症之一，尤其男性患病風險更高。而被國際癌症研究機構列為第一類致癌物的EB病毒，則與超過九成鼻咽癌個案有關。事實上，全球超過95%人曾感染EB病毒，惟絕大部分會潛伏於患者體內伺機而動，並無任何病徵，亦難以消除。香港中文大學醫學院就研究出新型mRNA標靶藥物，透過激活EB病毒，再配合藥物及患者免疫系統等，進行針對性打擊。中大醫學院病理解剖及細胞學系助理教授曾智敏表示，新藥只會針對癌細胞作出攻擊，副作用比傳統電療及化療大大減少。