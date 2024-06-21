中大新標靶藥 助鼻咽癌患者抗EB病毒
【本報訊】鼻咽癌是香港常見的癌症之一，尤其男性患病風險更高。而被國際癌症研究機構列為第一類致癌物的EB病毒，則與超過九成鼻咽癌個案有關。事實上，全球超過95%人曾感染EB病毒，惟絕大部分會潛伏於患者體內伺機而動，並無任何病徵，亦難以消除。香港中文大學醫學院就研究出新型mRNA標靶藥物，透過激活EB病毒，再配合藥物及患者免疫系統等，進行針對性打擊。中大醫學院病理解剖及細胞學系助理教授曾智敏表示，新藥只會針對癌細胞作出攻擊，副作用比傳統電療及化療大大減少。
中大醫學院羅國煒教授亦指，EB病毒有兩種階段，分為「潛伏」和「裂解」周期；絕大部分進入裂解周期的EB病毒會被免疫系統消滅，惟有小量會潛伏於人體內，難以消滅。當患者因基因缺陷或外在因素令細胞出現問題時，EB病毒就會感染該細胞，並進一步發展成癌細胞。
料4年後進行臨床測試
團體研發出mRNA脂質納米顆粒製劑，並將之投入小鼠實驗。結果顯示，藥劑會激活近八成潛伏EB病毒，其後免疫細胞及藥物就能進行打擊。曾智敏助理教授提到，該mRNA標靶藥物目前正申請不同批核及測試，預計4年後就會進行第一期病人臨床測試，冀能為鼻咽癌患者帶來希望。
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