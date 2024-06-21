社會對白蝕多誤解 患者情緒易受困

【本報訊】白蝕症（白癜風）是一種慢性皮膚症狀，雖不會對患者身體健康造成很大損傷，但會對患者精神健康帶來不小傷害。「告白會」昨日發布一項針對白蝕症的調查報告顯示，許多患者對自身所患的疾病不甚了解，也不清楚如何治療。有患者表示，初期以為只是皮膚敏感，不料之後蔓延至全身，也遭受不少旁人異樣眼光。另有醫生表示，白蝕症是一種免疫性疾病，並不會傳染。

香港醫護聯盟註冊社工黃敏兒表示，是次調查訪問了約300名市民，有近45%受訪者表示不清楚白蝕症有否遺傳性，49.6%的受訪者也表示並不知道白蝕症有否有效醫治方法，還有55.7%的受訪者不知道白蝕症患病時間愈長會否愈難治療。此外，黃敏兒指出，受訪者都偏向認知模糊，不清楚如何應對及治療，透過研究可以發現大部分受訪者都對該病一知半解。

無傳染性 不危及生命 養和醫院皮膚科主任皮膚及性病科專科醫生陳俊彥表示，白蝕症不具傳染性，是身體免疫系統攻擊自身黑色素細胞，導致身體出現白斑。白蝕症往往不危及生命，但易導致患者自卑等負面影響。陳醫生還指，過半患者會在20歲前發病，而香港的發病率約為0.5%至1%，約4萬人患病。陳還表示，患者易有負面情緒甚至自殺傾向。當前白蝕症的主要治療方法有多種，如外用皮質類固醇、光療治療，及內用皮質類固醇等。不過目前的治療手段普遍滿意度較差，治療方法亦缺乏靶向性，易致效果不理想和有潛在不良反應。

患者吳女士表示，自己的發病始於去年年初，發病後時常遭到異樣的目光，人們會刻意和她保持距離，擔心會被傳染。她表示，開始時難以接受甚至一度想自殺，萬幸在家人及朋友的鼓勵下逐漸走出陰霾。在治療方面，吳稱醫生起初建議使用類固醇藥物，但因她患有青光眼不適合用藥，之後也用過中藥膏，但有副作用故停止用藥。吳還表示，如果有安全的藥物也樂意嘗試，希望能重新回到正常生活。