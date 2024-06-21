流感季節踏尾聲 入院率仍高基線水平

【本報訊】香港感染流感情況持續數周下跌，走出擾攘多時的流感季節漸見曙光。衞生防護中心昨日公布上周（本月9日至15日）流感及新冠情況，指香港仍處於流感季節，但數據顯示，整體流感活躍程度持續下降，然而流感相關入院率仍高於基線水平。至於流感病毒陽性比率、入院率、重症及死亡個案等均見下跌。不過急症科流感病類症狀組的比率為156.9宗，較前一周的152.7宗略高，再加上幾日前一名女童感染甲型H3流感後迅速惡化，且於翌日離世，令人惋惜之餘亦需警惕。

流感方面，中心實驗室檢測樣本中，有5.22%對甲、乙型季節性流感病毒呈陽性反應，較前一周的5.99%為低，亦低於9.21%的基線水平。樣本中，89%為甲型H1流感、9%為甲型H3流感，以及2%為乙型流感。

本周錄死亡個案需警惕 中心最新公立醫院流感入院率為0.34（每一萬人口計），較前一周0.43為低，不過仍高於0.25基線，屬於低強度水平。上周未有錄得重症及死亡個案，不過本周（17日）就有一名8歲女童感流甲型H3流感死亡，她亦有接種疫苗。

衞生防護中心傳染病處高級醫生黃凱基表示，近數星期流感病毒活躍程度下降，預料流感季節已接近尾聲。至於早前因流感離世的女童，他就指署方正在調查事件，但強調每年接種疫苗是其中一個預防流感的最有效做法。