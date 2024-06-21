職場婦難趁嫩生 派錢非谷B靈丹

多名議員倡延長雪卵期限 香港人口呈現少子化的趨勢，當中既有家庭因素，也牽涉到社會環境。立法會昨通過「支援輔助生育政策」的議員議案，促請政府強化輔助生育服務，包括延長雪卵期限等；亦有議員認為，鼓勵生育需經濟上有所支援，指兩萬元新生嬰兒獎勵金不是「靈丹妙藥」。儘管議案和修正案均獲得通過，然而當局回應指生育成功率是隨着年齡上升而不斷下降，對於延長雪卵期限，「唔淨係種子嘅問題，亦係土壤嘅問題」的言論惹來議員批評，遭議員怒斥有關說法對所有女性是莫大打擊。

提出議案的議員林琳，指港人學歷普遍較高，婦女在職場打拚，遲婚和高齡產婦的現象非常普遍，連帶健康懷孕的機會亦降低。不少婦女需透過輔助生育，可是婦女雪卵最多得10年，且必須先結婚才可使用輔助生育技術，假設婦女在25歲抽卵儲存，則要在35歲前找到配偶。建議為婦女提供多一些空間，雪卵期延長至30年。

林琳續指，公營醫院雖有輔助生育服務，然而由第一次見醫生評估，到接受治療隨時要花兩三年時間，再者醫管局限制每對夫婦只可做3次治療，本身不可有子女，而且還有年齡上限，她建議增加公營醫院的服務名額之餘，可否將本港的輔助醫療生殖技術視為一項產業來發展，為來港接受服務的海外人士收取費用並注入資金池，以支援本地有需要人士到私營醫院就醫，而資金池亦可一定程度提供資助予本地的輔助生育的科研機構，促進相關發展，形成良性循環。

星洲累進式津貼 生育率反跌 議員葉劉淑儀所屬政黨曾建議政府資助市民雪卵，她指出，現行兩條規管生育的條例條文過時，例如不能用產業協助父母用輔助生殖科技以生育嬰兒，反觀世界有眾多地方已容許有輔助生育的產業活動，她又認為當局應該要想一下甚麼人最想生育、最想照顧嬰兒，「我同林琳議員就係咁樣嘅人」，認為當局呼籲「有仔趁嫩生」對職業婦女是十分諷刺的，舉例指自己也是39歲才生小孩，選擇生殖科技。議員陳家珮同樣認為10年的雪卵期限應有所放寬，建議劃一把限期延至55歲。

另外，議員江玉歡指育齡群體之所以生育意願低，皆因他們認為生育成本高。去年施政報告提出兩萬元生育獎勵金，但輔助生育的服務有限，認為政府向新生嬰兒家庭派發現金的成效並非「靈丹妙藥」。她舉例指新加坡推出累進式資助計劃，誕下兩胎的家庭可以獲取62,000元，但數據顯示生育率不升反跌，她建議可參考日本東京都去年推出凍卵津貼計劃。

當局土壤論惹批評 打擊女性 然而，當局回應仍然指，希望有意生育的夫婦應把握最佳育齡期盡早生育，而冷凍卵子不能逆轉女性生理上生育的年齡限制，即使婦女透過輔助生育技術成功受孕，持續妊娠的成功率亦會隨着年齡上升而不斷下降，指「唔淨係種子嘅問題，亦係土壤嘅問題」。當局表示生兒育女是上天給予人類的本能，不能將生育「醫療化」，生殖醫學不應該替代上天給予人類的本能。又指「有仔趁嫩生」的講法，當局更以個人經歷，說「自己以身作則、身體力行」，年輕人必須做好人生規劃。

林琳聽完後一度情緒激動，表示很多人對於不育羞於啟齒，對於當局表示「因為土壤不好」而不能生子的說法，相信對所有女性都是很大打擊，質問明明可以醫治，但當局卻說「因為你身體土壤不好，麻煩你自然生育、早些生育。18歲生小孩如何讀書？又指並非每個人都像局長一樣，有金童玉女，廿幾歲讀書結婚生仔一鑊過」，希望政府對症下藥。