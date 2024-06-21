伊院插錯喉事故 醫管局設委會徹查

【本報訊】伊利沙伯醫院上周日（16日）為一名61歲男病人插鼻胃喉餵食，病人兩日後情況突然轉差，醫生隨即為病人急救及安排支氣管鏡檢查，發現其鼻胃喉被置入支氣管。病人現時情況危殆，仍在深切治療部留醫。衞生官員昨對事件感到難過及遺憾，要求醫院方面盡力協助和照顧病人，減低今次錯誤帶來的影響。官員又強調，醫管局已成立根源分析委員會，調查事件成因，一旦發現牽涉人為因素，局方會盡快處理。

官員：同類問題非首次 該名病人於16日中午及晚上先後兩度接駁鼻胃喉。衞生官員解釋，插錯喉的同類事故並非第一次發生，雖然所有醫療步驟都有風險，但插鼻胃喉的醫療程序有很清晰的指引，醫護人員不應該不知道，亦必須跟從。

發生事故的伊利沙伯醫院亦指非常關注事件，已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報。根源分析委員會將展開深入調查，並於8星期內提交報告及提出改善建議。該院醫療團隊會繼續密切監察病人的臨床情況及提供適切治療。