政府莫財加學費 畢業負債上流難

港府連續兩年財赤突破千億，對外開源無計，惟有對內打主意。繼表明多項政府服務收費將會加價後，就連大學學費都擬大幅增加。高官聲稱，大學學費自回歸以來都未有加價，20多年間通脹接近四成，令學費的收回成本比率，與政府釐定的18%目標有愈來愈大距離，正研究在2025至2028年度上調學費，每年加幅最少5%，不可謂不驚人。

教育局局長蔡若蓮昨日約見部分立法會議員講解大學學費情況，有意於2025/26學年起，逐步上調本港資助大學學費，初步連續加費3年，每年加幅最多約9%，最少也會增加5%。目前8大資助院校每年劃一學費42,100元，修畢4年共要168,400元。以現時成本計算，每名學生每年要支付6萬元學費，才能達到政府定出的收回成本比率。意味讀畢4年大學，學費合共24萬元，較現時暴增71,600元，絕對不是小數目。

每當說到增加收費，政府總是理由多多，最常見就是成本高、補貼過巨，令政府財政負擔加劇。急症室加價固然以此為藉口，現在連大學學費增加也是以此為理由。事實上，今年的《財政預算案》，高官已放出風聲將會調整大學學費，現在更明言加學費是「遵守財政紀律」的做法，反映勢在必行。

誠然，大學學費在20多年來都沒有增加，加費看似合情合理。惟大學學費本來已經不菲，即使加費不會「一步到位」而是分3年逐年增加，對基層學生來說，一樣是難以承受的重。本港的通脹率只是2%左右，一年增加5至9%學費是否飛擒大咬，大眾自有公論。尤其公務員在逆市下不但不用減薪或凍薪，反而獲得劃一加薪3%，港府不向「自己友」節流，卻向未來社會棟樑開刀，怎能不引發爭議？正如立法會議員指出，調高大學學費必須考慮家長與學生的承受能力，每年加幅應該溫和，同時應考慮延長學生貸款的還款期，否則畢業生薪酬未能追上，或造成「學貸變學債」。以往也有個別學生因無法償還貸款，最終被頒令破產。

儘管近年大學學位不斷貶值，但作為栽培本地人才、提高本港競爭力的大學教育，是否必須一味向錢看，委實令人疑問。不能否認，學生貸款存在濫用情況，部分大學生藉貸款來吃喝玩樂，但這僅是小數，大多數借錢交學費的學生，家境都是難以負擔學費。港府還急欲大幅加費，「學貸變學債」的情況肯定進一步惡化，當局所謂藉着大學教育增加年輕人向上流的機會，恐怕淪為空談。

最近一項調查顯示，香港連續14年成為全球最難負擔樓價的城市，港人要不吃不喝16.7年才能置業。中央不斷強調要解決港人住屋問題，港府也信誓旦旦要協助年輕人置業，但當大學學費貸款也要長時間攤還，要有餘裕置業規劃人生，肯定難上加難。說到底，港府要大學生共度時艱，無人能夠反對，但要讓人心服口服，高官不如帶頭下調人工以身作則。