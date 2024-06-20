龍七公：稅警聯合作戰 百姓噤若寒蟬

近期多省曝光組建了「稅警聯合作戰中心」、「警稅合成作戰中心」、「警稅情報研判中心」，大張旗鼓地舉行掛牌儀式。與此同時，「稅務倒查30年」的傳言也引發恐懼。

壓垮企業最後希望 儘管稅務總局緊急闢謠：「沒有組織開展全國性、行業性、集中性的稅務檢查，更沒有倒查20年、30年的安排。」但神經已高度緊張的市場，卻又從字裏行間生發出別樣的解讀。沒有全國性、行業性、集中性的檢查，地域性、分散性的檢查也受不了；沒有倒查20年、30年，那麼會不會倒查5年、10年呢？與其責怪百姓敏感，倒不如好好反思政府部門的公信力何以淪落至此。

其實「稅警聯合作戰中心」並非今年以來的新事物，從2020年開始，廣西、西藏、雲南等地就陸續構建了類似機制。如今引發震盪，一來，其規模範圍大有氾濫擴張之勢；二來，當下經濟不景氣日益嚴峻，企業為了生存已是捉襟見肘、勉力維持。此時，殺氣騰騰的「聯合作戰中心」紅綢招展掛牌，一些地方甚至還劃分「戰區」，收緊大網，無異於是致命一擊，壓垮了企業氣若游絲的最後希望。

「作戰」使用在敵我交鋒的場合，那稅務部門的敵人究竟是誰？即便為了查辦偷稅漏稅，一定要「作戰」嗎？或曰：只要不偷稅漏稅，怕甚麼呢？答案很簡單：樹上有10隻鳥，開槍打死一隻，還剩幾隻？運動式執法的外溢效應，造成的擴大化「誤傷」還少嗎？

「信心比黃金更貴重。」這原本是金玉良言，現在成了正確的廢話。決策層一再強調：多出有利於穩預期、穩增長、穩就業的政策，謹慎出台收縮性、抑制性舉措，保護信心和底氣。現實卻是，諸如「稅警聯合作戰」的問題，政府部門信心愈大、底氣愈足，企業愈沒信心、沒底氣。為了應對財政收入銳減，便想方設法殺雞取卵，不僅寅吃卯糧，而且要吃辰糧、巳糧，還要把子糧、丑糧翻出來。

對於偷稅漏稅的不法行為，依法打擊無可厚非。那麼，按照法定的流程，按部就班進行即可。稅，不是查出來、刮出來的，而應是靠經濟增長、就業富足、收入提高而「生長」出來的。高調查稅，將公安警力推到稅務的一線前台，雖然掛着合法的牌照，但讓國際社會如何看待中國的營商環境？

公安的職責是保護百姓的安全，如今不少地方卻將濫用警力當成了習慣。比如，吉林銀行儲戶取自己的錢，還需要派出所同意。類似的「安全」，是絕對的安全，也是自掘墳墓的安全，因為百姓對這種銀行不再會有任何信任。把水抽乾了，的確沒有風浪了，也沒法行船、無魚可游了。百姓已草木皆兵，如履薄冰，脆弱到了極限，經不起一點折騰。類似「稅警聯合作戰」，或許真的可以多查出三五斗米，卻大大加劇外界對中國經濟蕭條的憂慮，喪失了繼續發展的信心。這筆帳，是賺了還是賠了呢？