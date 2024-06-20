撥亂反正：禁制歐豬 敵友分明

昨日提到，中國選擇針對歐洲豬肉及豬副產品進行反傾銷調查，以反制歐盟對中國製電動車加徵關稅，主要是為免傷及對華相對友好的歐盟成員國，以及減輕對內地消費市場和經銷商的影響。例如曾公開表明反對打擊中國電動車的德國，中國早於2020年已因應德國爆發非洲豬瘟疫情，而停止進口當地的豬肉及相關製品，至今仍未完全解除，因此今次措施對德國影響極微。

中國本身也養很多豬，但14億人口的食肉量增長更快，有說全球有一半的豬肉都是中國人吃的。早年因農村城市化及其他內外因素，導致內地豬肉供不應求，價格急升，需要加大從外國進口。中國領導人近年強調糧食安全，推出政策措施支持本地農畜牧業，加上引入現代化科技，內地豬肉生產量近年已顯著上升。雖然仍未能做到自給自足，但對進口豬肉的需求已大減，讓中國更有底氣禁制歐豬。

中國進口豬肉量下降，但對於豬耳、豬鼻、豬腳、豬內臟及相關副產品（如香腸）的需求則不減，大部分歐洲人對這些「豬雜」都興趣缺缺，將其出口到中國可帶來很大邊際利潤，因此也是今次反制措施的最大受害者，尤其是西班牙、法國、丹麥和荷蘭。這幾個國家據報都有份支持制裁中國電動車，令反制行動來得更具針對性。

另一邊廂，由於其他地區對豬雜的需求也不大，中國不難找到可能比歐豬更便宜的代替品，例如巴西及澳洲。一向與華友好的巴西，恰好正在投訴中國對該國出口多入口少。澳洲亦剛接待中國領導人到訪，除了龍蝦、紅酒、大麥和乳製品，預計很快便會有更多澳洲肉類輸往中國。而香港的食家亦很快可「受惠」於中歐貿易戰，享用到因滯銷而跌價的歐洲豬肉。