自成一家：印度無法成為大國

二戰結束後，大批被殖民統治的地方紛紛宣布獨立成國。但目前除了新加坡，發達國家名單之中幾乎沒有一個是來自熱帶地區。而且新加坡其實只是經濟和社會水平較高的發達國家，不算是綜合實力發達的大國。

從地緣角度來看，熱帶地區確實很難誕生強國。首先，熱帶地區的自然資源豐富，但也伴隨着大量活躍的微生物、細菌等，容易造成傳染病流傳。其次，熱帶地區天氣炎熱，民眾在生活作息上要保持較慢的節奏，以維持身體機能的正常運轉，結果造成人的性格慵懶，工作效率低。這兩大因素皆不利熱帶地區發展經濟。

在這方面我們不得不佩服李光耀的眼光。幾十年前他在新加坡建國之際，已提出新加坡最重要的一件事是冷氣，把家家戶戶和公共場所安裝冷氣作為國策之一。當時很多人嘲笑覺得這個做法沒用，如今回頭來看卻是對的。氣候的確是影響經濟的重要因素，熱帶地區難以出現強國。

印度早前順利完成全球最大規模的民主選舉，莫迪所屬的政黨雖然沒有取得預期的壓倒性多數勝利，但與其他黨派結盟後，仍然令莫迪順利連任總理。莫迪就職後，雄心勃勃地提出多項目標，希望到2047年把印度打造成為發達國家。不過在「熱帶詛咒」下，印度要成為超級大國恐非易事。

印度幅員遼闊，大多數地方屬於熱帶季風氣候，最熱的是5月、6月，溫度高達攝氏45度以上，今年3月至5月印度各地就多次出現熱浪，近2.5萬人中暑，逾200人懷疑因為炎熱死亡。只要一出門，便會汗流浹背。在這種蒸籠般的環境不要說工作，就連生活都有困難，更不要說成為大國。天氣注定是印度成為世界強國的攔路虎。