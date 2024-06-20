橫眉冷看：歐美列強寢食難安

近年筆者常打趣地說，以玄學術數的角度而論，神州大地正逢「得祿」大運，中華人民共和國成立70多年來，此刻的國勢正踏上另一台階。「得祿」運為時5年，如今尚未到一半，接着應會愈走愈好。要是將幾年前的中國跟今天比較，已大是不同。過去中國雖然發展迅速，但有兩個關鍵範疇一直未能突破，第一，是中國基礎研究的水平不足，科學技術往往靠模仿甚至抄襲他人；第二，縱然中國製造的產品遍布天下，但缺乏出色的自家品牌，只能替人作嫁衣裳。

踏入「得祿」大運之後，上述兩個問題一舉突破了，近年的中國脫胎換骨。5年前，英國《經濟學人》雜誌曾經設下一個問題，問中國能否成為科學超級大國？幾年後終於得出結論，研究人員以科學論文引用的數字為指標，發覺在2003年，中國的數字跟美國相比，是二十分之一；到了2013年，已追近至四分之一；及至2022年，中國不但超越美國，甚至超越美國和歐盟國家的總和。再配合其他的考核因素，《經濟學人》得出結論，中國已經成為科學超級大國。此外，回想起10年前，中國自主創造的商業品牌，即使在內地賣得好，但也很難行銷世界，今日可不同，大疆、小米、華為、比亞迪、寧德時代已經成為全球最響亮的牌子。

如今歐美國家老是叨唸着，說中國產能過剩，其實中國近數十年來，產能一直都是全球最強勁的，西方過去為何不哼聲？那是因為早年中國產業是以代工為主，出口的產品不少是配上歐美牌子，即使有自家創製，也只是低端貨品。現在可不一樣，產品不但是Made in China，就連研發、創製、打造過程亦是在China，這才使得歐美列強感到寢食難安。