筆下風雲：當中俄同握北韓牌

俄羅斯總統普京事隔24年再次到訪北韓，獲北韓領袖金正恩親自迎接。兩國愈走愈近、愈走愈高調，固然是形勢使然，但作為同時與兩國交好的中國，是否樂見俄朝關係日趨緊密，的確值得斟酌。

普京在訪朝前夕於當地官媒發文，表示與平壤政府志同道合，準備抵制西方阻止建立多極世界秩序的圖謀，雙方並簽訂《全面戰略夥伴關係條約》。實際上，俄烏戰爭爆發後，俄羅斯飽受西方制裁，不得不與同樣受到西方制裁的國家進一步行近，當中便包括北韓。北韓獲俄方提供導彈和衞星技術，多次成功試射導彈，風頭一時無兩；俄方則獲朝鮮提供軍火用於對烏克蘭戰場上，填補彈藥不足之苦，雙方一拍即合，如魚得水。

都說國與國的交往建基於利益，沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友。北韓一直是中國的一張牌，尤其每當與美日韓關係緊張，北韓便會適時搞小動作贈興，在南韓邊界、日本海製造緊張事端，中國就是唯一能制約北韓的大國。惟隨着俄朝關係密切，俄羅斯一樣握有這一張牌。而俄方一直希望中國能向它提供強力軍火和先進武器應付烏克蘭戰爭，惟中國始終拒絕，即使美國指已有多家中國企業向俄方提供軍火而予以制裁，但起碼枱面上中國依然堅守底線。中俄關係雖然前所未有地友好，但中國強調不結盟，且致力與歐洲發展雙邊關係。

在目前的國際大環境下，中俄朝當然不會反面，只會更加友好，俄朝亦不會公然做出令中國不快的事，但總的來說，普京對金正恩的影響與日俱增，已是不爭的事實。而金正恩對上一次訪問北京已是疫情前的事。中朝最高領導人的交往，顯然不及中俄和俄朝熱絡。