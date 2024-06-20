龍吟虎嘯：中美戰否拭目以待

中美國運之戰伴隨軍事博弈，會不會最終導致中美軍事衝突甚至戰爭，人們拭目以待。

之所以會有這個危險的方向，是因為美國以軍事博弈作為最終打壓和擊垮中國的手段，是因為美國在挑戰中國的核心利益——台灣問題上用軍事手段介入中國內戰、介入中國的統一大業。在解決台灣問題——反獨促統問題上，整個形勢的發展已經愈來愈使「武統」成為唯一和必須的「選擇」，因為台灣方面在美國的全面支持下，特別是武裝支持下益加頑固「台獨」分裂立場，加劇挑戰大陸。

「魔高一尺，道高一丈」，每一次台方的挑釁、挑戰，都換來大陸多方面特別是軍事壓力的加大，大陸已經持續兩年的對台大包圍式軍演，口袋愈收愈緊。美國印太司令部副司令日前驚呼，解放軍正在展開自二戰以來和平時期最大規模的軍事集結，並在印太地區頻頻採取脅迫性行動，他誣指「中國軍隊已經變成了該區域霸主」。

不錯，中國大陸正在台海展開大規模的軍事集結，但這是誰造成的呢？還不是台灣當局「倚美謀獨」，美國多年來干涉中國內政，把台灣當成「不沉的航母」、當成打壓中國的棋子，不斷武裝台灣抗統，甚至要用《台灣關係法》變相實施當年的美台《共同防禦條約》，武力參戰造成的嗎？中國大陸不為所嚇，堅持捍衞主權，粉碎「台獨」分裂陰謀，隨時實施武統行動，他們感到「脅迫」不是很正常嗎？中國大陸的這些強而有力的正義舉動，不是甚麼成為「霸主」，而是為了「反霸」！是為了反制美國在印太地區、台海地區「稱王稱霸」！

美國一貫喜歡倒打一耙，賊喊捉賊，這一陣子倒打甚密，賊喊愈頻，然而世勢巨變，美國通過軍事霸權、發出威脅就能嚇倒對手的時代已一去不返。中國的發展、中國的軍力強大，早就令美國不敢輕舉妄動，它要把打壓中國的中美國運之戰推向軍事衝突和戰爭，一定以慘敗告終。