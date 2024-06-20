坦言集：制裁俄羅斯

因烏克蘭戰爭，美國與歐盟要對付俄羅斯，一是在戰場上比拼；二是制裁，以打擊俄國經濟，使之無力支撐戰爭。俄國依賴石油、天然氣的出口，因而制裁集中於俄國的油氣出口。

由於歐洲在戰前高度依賴俄國的石油、天然氣進口，天然氣佔歐洲進口的40%以上，制裁的重心便在於歐盟禁制從俄國進口。除了美國疑炸毀北溪2號天然氣管道，斷絕德國與俄羅斯合作壟斷歐洲天然氣進口與銷售的企圖外，美國用歐盟之力阻止從俄國進口，也禁止俄國向歐洲以外出口。因歐美控制國際貿易與金融，大企業多屬歐美擁有，制裁有一定的成效。2021年歐洲進口俄國天然氣佔總進口40%以上，2023年降至15%，歐盟更決議在2027年完全停止從俄進口，似乎經濟制裁戰，歐美頗為成功。

可是，今天歐盟仍然切不斷與俄羅斯的天然氣貿易，2024年初仍然是俄國天然氣的最大出口地，超越中國。除了直接出口，如比利時從俄國入口的液化天然氣大增，俄羅斯的石油、天然氣亦大量地經阿塞拜疆、土耳其、奧地利轉口到歐洲，例如意大利的天然氣從俄國經奧地利入境，甚至比利時從俄國進口的液化天然氣亦轉口至西班牙，更遠至中國。此外，歐盟成員的羅馬尼亞與匈牙利，更與俄簽約油氣由土耳其供應，後者依靠土溪天然氣管道從俄進口。至於石油，美國與歐盟強制各國從俄進口的價格要低於每桶30美元，以此阻止俄油出口。可實行以來，俄羅斯石油出口外運者六成多由「影子油輪」運輸，價格遠超歐美強制的35美元水平。

美國與歐盟制裁俄羅斯有成效，但有限，打擊不了俄國的油氣收入，因為在歐盟以外，俄羅斯還有對中國、印度兩大能源進口大國的出口，彌補了出口歐盟的減少。相對地，歐盟減少從俄進口，改從美國進口，成本大增，打擊經濟與民生。若氣候變化，油氣需求增加，歐盟各國的處境困難。歐盟中各國依賴俄國能源進口的還不少，它們應是抗拒對俄制裁，乃至反對烏克蘭戰爭的力量。烏克蘭周邊國家如羅馬尼亞、保加利亞、匈牙利、斯洛伐克等歐盟國家，和歐盟以外的塞爾維亞、奧地利，都會支持取消對俄油氣的禁運與限制。土耳其作為最大的制裁破壞國，得益於制裁，但也會是要求轉變，使土溪管道成為俄氣輸歐的通道。

這是當前俄羅斯油氣的政治經濟學。