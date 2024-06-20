泥頭車翻側 瀝青瀉屯赤隧道

【本報訊】昨日中午約12時，一輛運載瀝青的泥頭車，沿屯赤隧道往機場方向行駛，期間，泥頭車在管道內懷疑失控，掃毀管道牆身近10米範圍的金屬板，繼而衝前約5米向右翻側，大量瀝青傾瀉快線。有途經駕駛人士見狀，慌忙協助報案。

救援人員接報趕至，迅速救出被困的泥頭車司機，他清醒輕傷，經敷治包紮後，再由救護車送院治理。現場所見，管道內壁有大量金屬板受損，部分散落路面，牆身露出鋼筋及金屬支架。受事故影響，上址往機場方向交通受阻，至於意外原因有待調查。

西九貨車鋼支架墮行車線 運輸署表示，因交通意外，屯門赤鱲角隧道（往機場方向）全線封閉，預計將持續封閉至今日凌晨。同時，屯門赤鱲角隧道（往屯門方向）已實施單管雙程行車措施，上址交通繁忙。

另外，昨日上午9時許，一輛貨車沿西九龍公路慢線往西隧方向行駛，當駛至港鐵奧運站對開，車上運載的鋼鐵支架疑未有繫穩，突然鬆脫跌落行車線，幸好沒有擊中其他車輛及無人受傷，涉事司機察覺事故，隨即停車及報案求助。人員接報到場，圍封兩條行車線並安排處理善後，直至中午現場解封，車龍始逐漸消散。