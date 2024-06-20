放道具扮虛幣店 假兌換真呃錢

1星期破36騙案 涉款7100萬39人落網 鑑於近年詐騙案及牽涉傀儡戶口的洗黑錢活動有持續上升趨勢，執法部門在過去近一星期在全港各區拘捕39人，相信大部分人受詐騙集團利誘開設銀行戶口，供其收取騙款。行動共偵破36宗案件，總損失金額約7,100萬元，其中一案有騙徒在網上大賣廣告，標榜可以優惠價兌換虛擬貨幣，同時租用尖沙咀一商場地舖，透過張貼海報、放置假鈔等道具布置，偽裝成正規虛幣店引誘6名市民落疊兌換虛擬幣，共損失124萬元。

在上周二（11日）至本周二（18日），油尖區執法部門展開代號「世爵」的執法行動，以打擊區內的詐騙案及牽涉傀儡戶口的洗黑錢活動。期間，人員在港九新界拘捕34男5女（17至63歲），涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「串謀詐騙」、「盜竊」及「洗黑錢」。被捕人士分別報稱售貨員、裝修工人、貨車司機及無業，主要為傀儡戶口持有人，初步相信是收取數千元報酬而鋌而走險，大部分人其後獲准保釋候查。

行動中，執法部門共偵破8宗網上購物騙案、8宗網上求職騙案、6宗電話騙案、4宗網上投資騙案及10宗其他類型騙案。受害人年齡介乎18至71歲，損失金額合共高達7,100萬元。

優惠價招徠 擺假鈔降警覺 其中一宗涉及虛擬貨幣的案件，執法部門是於5月14日至29日接獲6名受害人報案，指有騙徒透過社交平台刊登廣告，聲稱可以用優惠匯率兌換虛擬貨幣。受害人不虞有詐，根據騙徒指示前往尖沙咀一商場地舖進行交易；而犯罪集團成員會預先抵達該店舖作布置，例如張貼海報、擺放點鈔機、假鈔等，從而偽裝成虛擬貨幣兌換商，以減低受害人的警覺性。

當受害人聽從騙徒指示，把虛擬貨幣轉往指定電子錢包後，騙徒便會以「借尿遁」、「提取現金」等不同藉口離開，最後一去不返，案中6名受害人合共損失124萬元。人員經調查，以涉嫌「串謀詐騙」罪拘捕一男一女（22歲及24歲），他們分別負責在現場接待受害人及布置上址。執法部門正追查包括商舖租用人及電子錢包擁有人等涉案人士。