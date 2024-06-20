持刀恐嚇斬殺子女 躁父囚15個月

【本報訊】一名男子於去年4月涉嫌在秀茂坪順利邨家中，手持雙刀揚言要斬死反鎖浴室的17歲兒子，並把刀架於11歲女兒頸上，威脅如果執法人員進門便殺掉她。涉案男子最終被捕，他早前承認兩項刑事恐嚇、一項管有攻擊性武器及一項非法禁錮罪，昨被判囚15個月。區院暫委法官香淑嫻指，事件對被告的子女而言，必定是可怕經歷，認為即時監禁是唯一合適判罰選項。

50歲匿名被告以英文字母「N.Y.C.」作代號。他報稱無業，患有抑鬱症。控罪指他於2023年4月30日，在秀茂坪順利邨某單位，威脅男子Ｘ及女童Ｙ會使其人身遭受損害，意圖使他們受驚。他另被控於同日同地，管有29厘米長的菜刀和24.5厘米長的廚刀，以及非法地禁錮Ｙ。

案情指，被告已婚，Ｘ及Ｙ為被告的子女，一家同住於案發單位。2023年4月30日早上11時許，被告妻子正上班，只有被告和兩名子女在家。被告與妻子通電話，期間因金錢問題爭吵。被告之後指示Ｘ為他列印一些文件。Ｘ將自己反鎖在浴室內，並將被告的要求告知母親。被告得知後，用力拍打浴室門及責罵Ｘ，揚言要斬死Ｘ。

睹人員破門 刀架女頸威脅 案情續指，Ｙ看到被告到廚房取出兩把涉案刀具，被告持刀擊打浴室門約4次。Ｘ報案求助，約半小時後，執法人員到場，被告拒絕開門，並命令Ｙ別開門，否則她會先死。人員破開大門鐵閘，被告見狀，隨即把刀架在Ｙ的頸上，威脅稱會殺死Ｙ，過程維持約4分鐘，人員最後以胡椒噴霧制服被告。案件編號：DCCC 742/2023