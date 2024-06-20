蔡天鳳前夫 偷金600萬潛逃 判監3年半

【本報訊】大埔龍尾村懷疑肢解碎屍案中，女死者蔡天鳳的前夫鄺港智，因捲入該謀殺案被捕後，揭發他原來另涉十多年前起疑設局騙取金飾，涉款逾600萬元，因而被控盜竊等罪。該案原排期於2015年開審，鄺港智卻一直潛逃。該盜竊案昨在區院審理，被告承認6項盜竊罪及一項不依期歸押罪。區院暫委法官張志偉指，被告潛逃7年半，時間頗長，且從沒自首；被告處心積慮犯案，非一時貪念。但法官考慮到被告已將涉款全數歸還，判他入獄42個月。

稱從事買賣助轉手 28歲被告鄺港智，洋名Alex，過往沒有案底。據法官指，被告在犯案時已婚，當時太太是一名家庭主婦，兩人現已離婚。現時被告育有一對分別10歲及9歲的子女。被告前妻大約在一年前被殺，案件仍在調查當中。本案中，被告共被控6項盜竊罪及一項不依期歸押罪。

控罪指他於2013年6月14日至2015年1月14日，分別在多個地方偷竊首飾，包括35條頸鏈、31條手鏈、13條金條、102粒金粒、6條吊墜，及10両金條，這些首飾分別屬於6名人士；並於2015年10月26日，沒有依照法庭命令歸押。被告昨日承認全部7項控罪。

同意案情顯示，被告就6項盜竊罪的犯案手法類同。被告透過社交媒體流動應用程式，以不同身份認識事主後，會自稱從事黃金買賣生意，繼而游說對方參與，指利潤約10%，事主悉數答應。接着，被告會帶事主到金行買金飾，聲稱會將有關的金飾轉賣。當事主交了金飾給被告後，便再也無法聯絡上被告。6名事主被騙去的金額由6萬至157萬不等，總金額約為629萬元。

求情指已全數歸還 案情續指，被告在2015年2月被捕，案件排期同年11月開審。但在審前覆核階段他缺席聆訊，法庭發出拘捕令。至2023年2月，被告在新界區碼頭被捕，當時被告身上有大量財物，包括勞斯萊斯車匙及5隻名錶，他亦攜有兄長鄺港傑的護照及內地駕照。辯方求情時稱，案發時母親生意失敗被追債，被告不堪生活壓力為搵快錢而犯案。至於棄保潛逃期間，被告在內地承做地產代理，並開設了食肆，並把賺到的金錢用作還款，且已將所有款項全數歸還事主。案件編號：DCCC 313/2015