鼻胃喉誤插支氣管 伊院六旬翁命危

事隔兩日始發現 轉深切治療部留醫 公立醫院再發生醫療事故，六旬病翁須轉到深切治療部留醫，情況危殆！伊利沙伯醫院公布，該名病人同日兩次置入鼻胃喉，並輸注營養奶，之後情況突然轉差，經急救及檢查後，發現鼻胃喉誤插左支氣管。院方表示，已約見病人家屬詳細解釋事件及致歉，並成立根源分析委員會調查事件成因。有醫生指，插鼻胃喉會令病人感覺不適，插喉及更換喉管期間會因病人反抗而誤插氣管，肺部被灌入液體猶如溺水，亦會引起肺炎。

伊利沙伯醫院昨日公布一宗醫療風險警示事件，護士於周日（16日）中午按照既定安排，為一名需要接駁鼻胃喉餵食的61歲男病人置換新的鼻胃喉，當晚另一名護士認為需要重置喉管，按既定程序抽取樣本作酸鹼測試，及以聽診確認喉管位置，並開始恢復輸注營養奶，再為病人安排進行X光檢查；及後病人於周二（18日）清晨情況突然轉差，醫生為病人急救及安排支氣管鏡檢查，在其左支氣管內發現鼻胃喉，立即將喉管取出，並將病人轉往加護病房，病人目前於深切治療部留醫，情況危殆。

院方表示，已約見病人家屬詳細解釋事件及致歉，並致以深切慰問，醫療團隊會繼續密切監察病人的臨床情況，以及提供適切治療。

通報醫管局 8周內交報告 院方又指，已透過早期事故通報系統，向醫院管理局總辦事處通報，並成立根源分析委員會調查事件成因，將於8星期內提交報告，以及提出改善建議。

老人科專科醫生佘達明表示，鼻胃喉多用於無法自行吞嚥的病人，例如多次中風、柏金遜症等病人，要靠鼻胃喉餵食。

液體入肺如溺水 或致肺炎 佘表示，鼻胃喉需要約每月更換一次，插喉及更換喉管均會令病人十分不適，會因病人反抗而插錯位置，令液體灌入肺部猶如溺水，亦會引起肺炎。他指透過經皮內鏡胃造口術（PEG），讓導管直接插入胃部，毋須經過鼻子及食道，對病人而言餵食會較舒適。