醫健：老有所醫：虛實醫學 演出醫學故事劇本治病

柏拉圖說：講故事的人統治社會。正常人眼見為實，自小覺得西醫故事原理很實在，有病可以化驗照鏡較為可信。對受病痛影響而情緒上脆弱的人來說，內科藥物未果，自然順思外科手術。2002年開始有醫學研究，發現一些假手術等同真手術效果；醫生在手術室照樣麻醉，用刀𠝹開皮膚，用同樣時間才假裝手術完成。這些手術包括心虛胸痛照鏡「唔靚」而心急強迫症發作互動選擇通波仔，腦部注射藥物，一些膝、背或肩手術等等。醫生通過創造醫學故事夢工場及隆重戲劇性儀式，令病者眼見以為實，實物治心虛，可助啟動病人神經自愈身體。

為甚麼人們要等待社會權威的認可「來自巫醫或醫生的儀式」才治愈自己？不同門派醫學小理論及法術有分別，但大理論殊途同歸，都有製造預期，病者才願意轉性用腦想像好及開始說好自己生命故事。

人性未變，歷史重複，60年前已證明一類心絞痛手術等同安慰儀式效果而已停用。科學研究證明各種治病保健法術，必有信任成分而啟動神經製藥效果。生物學家赫胥黎（Huxley）說：歷史警告我們，新真理的慣常命運是以異端開始，以迷信結束。醫術也可以諗大。

醫患怕損失健康（Loss aversion bias）的正常人性病向價值觀，習慣選擇身軀控制腦袋，自動懷疑身軀有危。口說健康，行為諗病角度看物。生物醫學模型用200年前工業世紀思維，假設人體機器硬件壞要修理，操控機器的軟件（神經信號）變盲點，或變手術修理情緒。

群眾不分貧富迷物質過日子，供應及消費物質上癮，是社會繁榮的動力。如未學知己知彼，未學懂腦製藥自愈，自動習得無力感，自動選擇依賴他人介紹行為物質治病，物極必反助長心虛（dis-ease），醫患關係依賴手（術）信（物）維持，引致慢性病（disease）。

近十多年，認知腦神經科學及心理神經免疫學研究證明，台前名義上慢性身體病體質差，幕後實際上是習慣知識神經線路信號系統本質問題，大腦確實可以將環境資訊轉化為藥物或毒藥，聽起來像是中世紀庸醫的一些說法現在發現是科學事實。制度規劃大眾醫學法律責任（duty of care）注重分而治之是公道。醫者尊重人性諗病思想自由，律人寬。在物質社會公義層面，神經信號不是物質故定義不重要（immaterial），醫生少看此方面科研而少知少信，少認真告訴病人，輕視患者的情緒神經線路信號（迷因）直接令體質發炎生病是已知宏觀因果關係（not legal causation）；只說很多病具體微觀成因未完全明白，潛台詞是不能斷尾，促進藥物研發。

正向醫學 訓練大腦覺醒 正向醫學是個人醫學，病人學習知己知彼，訓練大腦覺醒，學知識是力量培養身體自愈潛能治病又養生，初期亦輔以正常醫學物質。以上是醫學資訊，病人下次看醫生可請教醫生，才能學好融會貫通腦製藥及用物質，可減少用藥物手術治病。張錦暉醫生

老有所醫計劃