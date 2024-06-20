挪用值8.8萬罐頭鮑白松露醬 食安中心5衞生督察涉盜竊

【本報訊】廉政公署前日落案起訴5名食物環境衞生署食物安全中心衞生督察，指他們涉嫌於2022年5月至去年3月期間，串謀盜竊部分食安中心購買作食物檢測用途的食品樣本，購買價逾8.8萬元，調查人員檢獲的尚未使用食品樣本包括罐頭鮑魚、白松露醬等。各人獲准保釋，今日在西九龍裁判法院提訊。食物環境衞生署已暫停各人職務，並採取額外預防措施，包括細化工作指引、改善流程，以及提升食安中心採購和記錄食物樣本的應用資訊系統，以強化監督工作。

該5名食環署衞生督察年齡介乎28至37歲，分別為陳映姍、林曉君、余鳳珍、劉承軒及李俊禧，案發時隸屬食安中心風險管理科食物進/出口組，工作包括對食品進行輻射檢測。

原作輻射檢測 需按程序棄置 他們同被控一項串謀盜竊罪名，違反《盜竊罪條例》及《刑事罪行條例》。控罪指他涉嫌於2022年5月至去年3月期間，串謀盜竊部分食安中心購買作食物檢測用途的食品樣本。

控罪介紹指，5名被告所隸屬的小組於2022年中及2023年初就兩次食品輻射檢測，以公帑向5個食品進口商購買多款食品樣本，總值逾8.8萬元。其後擅自計劃挪用剩餘的食品樣本，不打算遵守妥善棄置食品樣本及作出相關記錄的內部指引。

廉署表示，現正檢視食環署相關工作程序，並會提出防貪建議，加強監管，以杜絕不當行為，亦已為食環署所有負責相關檢測工作的員工舉辦誠信培訓，提醒他們履行職務時必須維持誠信，不可利用職位謀取利益。