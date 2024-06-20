司法機構去年處理52.7萬案

【本報訊】根據司法機構向立法會提交的最新法庭程序的輪候時間顯示，司法機構在去年已處理案件的總數約為52.7萬宗，分別較2022年及2019年高9%及4%。而截至今年3月底，各級法院的大部分民事案件的平均輪候時間大致達標，除高等法院原訟庭所處理的若干類別刑事案件之外，多數刑事法律程序的平均輪候時間都有顯著改善。

至於高院原訟庭，原訟庭的總案件量由2022年的16,615宗上升18%至2023年的19,667宗。於原訟庭提訴的刑事案件數目，包括2019年反修例事件相關的案件/國家安全相關案件及其他刑事案件，由2022年的223宗上升一倍至2023年的446宗。隨着2023年5月起司法機構編排更多交付審判的聆訊於裁判法院進行，更多交付審判的案件遂於原訟庭湧現，導致原訟庭需處理的答辯及判刑案件顯著增加，預期上述案件數目升勢仍會持續。而原訟庭仍於2023年完成處理301宗刑事案件及14,055宗民事案件，較2022年分別增加27%及10%。整體結案數目大致與2019年的水平相近。

原訟庭輪候時間仍較長 當局指出，截至今年3月底，原訟庭所有其他刑事法律程序的平均輪候時間仍然較長，主要因為國安案件要由3名刑事法官審理，令司法資源受壓，國安案件一般較為複雜，涉及較長時間以完成審訊前必要的步驟及程序、進行案件管理聆訊及準備審訊，而且審期以至擬備判案書所需的時間亦較長。運作經驗顯示，反修例案件及國安案件的審期往往大幅超出預計。

由於反修例案件和國安案件需優先處理，其他刑事案件的排期無可避免受影響，事實上，由於多宗備受矚目的反修例案件及國安案件的審期超出預計，加上刑事法官數目有限，約有40宗原定由他們審理的刑事案件需要重新排期。司法機構預期，大約兩年後，隨着眾多國安案件陸續結案，以及繼去年底完成招聘工作，於今年下半年起亦任命更多原訟法官，法庭輪候時間將有更明顯改善。

另外，司法機構正草擬遙距聆訊的條例草案，早在2022年6月就草案草擬本展開了為期3個月的公眾諮詢，並於2023年5月諮詢立法會。司法機構現正因應所收到的眾多意見敲定草案的內容，目標是在今年第4季提交立法會審議。