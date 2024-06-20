院舍輸入護理員 第3季擬增8千配額

【本報訊】政府自去年6月推出院舍輸入護理員特別計劃，整體輸入配額上限為7,000個。勞工及福利局局長孫玉菡表示，政府建議今年第3季起額外提供8,000個護理員新配額，在3年內分批分配予院舍，首兩年提供3,000個，第3年則提供餘下2,000個，今月底及下月分別向勞工顧問委員會和立法會福利事務委員會交代計劃詳情，並收集意見。有安老業界認為，絕對能消化全數配額。

孫玉菡表示，政府自去年6月推出院舍輸入護理員特別計劃，整體輸入配額上限為7,000個。在保障本地工人優先就業的前提下，處理了3輪申請，新增配額接近全數批出，共有約2,200個配額申請因配額不足而未能獲批。根據估算，業界在未來3年將需要額外8,000名護理員空缺需要填補。

業界：絕對能全數消化 安老及復康服務聯會主席李伯英表示，人口老齡化加劇，不少營運者正計劃增設各類規模安老院舍。即使是小型院舍，亦預料至少60人，加上有近50間合約院舍將投入運作，故護理員需求相當龐大。他指目前7,000個輸入配額根本不足以滿足需求，絕對有能力消化全數配額，認為在招聘本地人手有困難的情況下，進一步放寬輸入配額將有助補充勞工，並提供優質安老服務。

健康服務從業員協會和陪護服務從業員協會發聲明指，目前業界護理員職位共約1.8萬個，就業人數約1.5萬人，其中約4,000位護理員是透過特別計劃輸入。如限額大增，現存的2,000至3,000個空缺，不止會在短期內被外勞取代，也會改變津助院舍護理員以本地僱員為主的行業結構，長期會導致津助院舍護理員的職位被外地勞工取替。

協會對政府計劃再輸入多名外勞護理員感到震驚，並指現職本地員工同樣感到十分不安。協會批評政府未有支持本地就業，現時建議更會為本地工人帶來極大的威脅和傷害。協會又要求當局減少護理員的輸入配額，並保持津助院舍護理員以本地僱員為主的基礎。