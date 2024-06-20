發展商優化西沙路基建 擴闊道路改善排水排污

【本報訊】西沙路大型綜合項目，是新鴻基地產自2018年與政府達成補地價協議，並開始發展的超大型住宅項目。但由於當地排污系統不成熟及車路狹窄等，發展商近年優化了該區的基建和設施，包括擴闊道路由兩線行車改為4線行車，及改善排水排污系統等，耗資數十億元。有關工程相信有助惠及十四鄉近萬名居民，以及未來項目入伙後新增的3至4萬名居民。大埔區議員、西貢北約鄉事委員會執行委員李華光表示，以往該區村屋要依賴化糞池，道路下大雨又會水浸，現時工程完成後情況有所改善，並方便居民。

新地工程管理部高級策劃經理張展鴻表示，項目擴闊了一段約1.5公里的西沙路，並優化交通單車行人設施，興建了3條附設升降機的行人天橋；又建造了長約2.1公里的排水設施；提升排污系統，興建3.9公里長的污水渠及泵房；及興建社區設施大樓等。

惠及十四鄉近萬居民 張又指，現時大部分改善工程項目已完成，排污工程已交由政府驗收，4線行車道亦已投入服務。新地發言人指出，預計住宅項目會在今年第3至第4季開始賣樓，9,700多伙住宅將會在2026年分階段落成及入伙。

大埔區議員、西貢北約鄉事委員會主席李耀斌表示，以往十四鄉一帶村屋居民多依賴化糞池，惟村屋密集化糞池系統難以負荷，也不能直接將污水沖到吐露港，容易造成水質污染，日後有排污系統可方便居民改善生活。他又稱，以往在泥涌一帶的水浸情況嚴重，形容下雨時「不可行車，只可行船」，經改善後在數天前經歷一日3次黃雨亦沒有水浸。