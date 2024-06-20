明年中歐遊須申請 7歐元買許可證

蒐指紋臉部影像 議員憂資料保留過長 歐洲30個國家秋季開始實施兩項新安排，港人屆時入境需在邊境登記指紋和臉部影像，相關資料最長保留5年；明年年中起，港人出發前須預先申請電子旅行許可，申報個人資料包括犯罪紀錄等，每次申請7歐元（約58港元），有效期3年。歐盟駐港澳辦事處強調香港免簽證地位不會變。有議員相信不會影響港人歐遊意欲，但亦有議員擔心資料儲存過長，但坦言「只能接受」。

網上填表 有效期3年 現時港人歐遊能「想去就去」，但明年年中起出發前需多做一步。歐盟駐港澳辦事處表示，來自免簽證地區的旅客，包括港人明年起需於入境法國、德國、西班牙，及意大利等30個歐洲國家前，在歐洲旅行資訊及許可系統（European Travel Information and Authorisation System, ETIAS） 網上申請旅行授權，及填寫申請表，提供姓名、地址、旅遊證件，以及提供犯罪紀錄及衝突地區訪問紀錄等資料，每次收費7歐元，有效期3年。

歐洲邊境及海岸警衞隊ETIAS小組外展及持份者管理主管Izabella Cooper表示，預計約95%的申請將由系統自動辦理，僅需數分鐘。如申請人資料有誤或懷疑構成安全風險則會由人工介入，申請過程最長會需時一個月。她建議旅客在訂機票及當地酒店前先提交申請。

另外，該些國家今年秋季亦實施新出入境系統（Entry/Exity System，EES），旅客入境時會被蒐集指紋和面部影像等生物辨識資料。相關短期旅客的資料會被保存3年，逾期居留者資料則會被保存5年。Izabella Cooper稱，新入境系統推行目的是，提防偽造證件和防範逾期居留者，相關措施的詳細訊息將於8月份公布。辦事處又強調縱使本港與歐洲關係受到政治因素影響，但不會影響香港的免簽證地位。

議員陳克勤表示，不少國家都有收集生物認證等相似措施，但認為資料保存時間似乎略長。議員黎棟國表示，提前申請電子旅行許可證為大勢所趨，認為申請費用不算高，不太影響港人歐遊意欲。縱橫遊常務董事袁振寧亦相信，措施對旅客的影響有限，反而有助加快出入境程序，毋須花時間核對護照及入境者資料。