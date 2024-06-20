當局：氫能需試不同場景訂守則
【本報訊】政府日前發表《香港氫能發展策略》，計劃明年初提出修例，規管氫氣生產和應用，並制訂安全指引。環境及生態局局長謝展寰表示，氫能目前成本貴，短期內未必大規模使用，但傳統燃料將會慢慢淘汰，因此氫能要先在巴士、洗街車等重型車、港鐵輕軌、地盤、貨櫃碼頭等不同地方試驗，以確定使用場景，並制訂守則，確定哪些行業符合成本效益。
他續稱，本港使用的煤氣大部分是天然氣製造，當中一半是氫氣，本港優勢是有管道貫通供應氫氣，若日後在家居應用，比較大可能是抽出氫氣注入燃料電池發電，但市場要有適合產品，目前已有大型發電機在地盤試行，若將來有小型發電機，相信亦可在家居或商業樓宇試驗。他又稱，香港雖然地小難大規模製造氫，但內地氫產品多，本港可作為窗口，成為向國際示範及推廣基地。
電巴數量較目標落後9成
此外，政府目標於2027年底前投入約700輛電動巴士，惟截至今年4月底，已登記的電動專營巴士數目僅90輛，落後目標近九成。謝展寰書面回覆立法會議員質詢時表示，專營巴士營辦商對逐步轉換電動巴士持積極正面的態度，當局正與4間專營巴士營辦商探索不同方案，計劃在今年內確定具體方案，並適時公布，強調在2027年底前投入約700輛電動巴士的目標維持不變。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：