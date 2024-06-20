當局：氫能需試不同場景訂守則

他續稱，本港使用的煤氣大部分是天然氣製造，當中一半是氫氣，本港優勢是有管道貫通供應氫氣，若日後在家居應用，比較大可能是抽出氫氣注入燃料電池發電，但市場要有適合產品，目前已有大型發電機在地盤試行，若將來有小型發電機，相信亦可在家居或商業樓宇試驗。他又稱，香港雖然地小難大規模製造氫，但內地氫產品多，本港可作為窗口，成為向國際示範及推廣基地。