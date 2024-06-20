的士投訴逾萬宗 濫收車資飆1.3倍

【本報訊】「黑的」劏客引起市民不滿，根據政府跨部門的統計，去年的士司機濫收車費等不法行為有上升趨勢，僅執法部門接獲的濫收車費投訴，去年已達1,034宗，較前年的443宗上升了1.3倍（見表）。而去年全年的投訴，運輸署及執法部門亦分別接獲2,544及9,584宗投訴，總數均較前年大升。然而，當局採取執法的個案僅有174宗，最終被定罪更只有57宗，佔整體投訴數字不足1%。議員憂慮「黑的」問題會影響本港旅遊形象，促當局加強打擊。

定罪佔投訴數字不足1% 過去5年，即2019年至2023年，運輸署接獲涉及的士司機違規行為的投訴個案，分別有1,305、735、1,182、1,593及2,544宗，除去疫情3年，僅2019年與2023年對比，投訴個案急升94.4%；而執法部門接獲的投訴個案，分別有4,167、2,420、3,949、5,673及9,584宗，2023年的投訴個案較疫情前激增近1.3倍。相關投訴包括濫收車費、拒載、兜路、行為無禮不檢等。

投訴激增下，過去5年，執法部門就的士司機違例事項採取的執法數字包括發出傳票或拘捕，2019年至2023年按年分別有169、70、58、151及174宗。最終被監控及定罪的數字，過去5年分別有76、14、7、13及57宗。若以運輸署及執法部門分別接獲2,544及9,584宗投訴計算，最終檢控個案僅174宗，被定罪個案更低至57宗，佔整體投訴數字只有0.47%。

當局指已推出一系列措施提升的士服務質素，包括去年12月生效的兩級制罰則、今年9月生效之的士司機違例記分制度等；執法部門亦繼續透過「放蛇」、安排「的士大使」等行動，打擊違法行為。自「的士大使」計劃4月5日推出至今，已協助超過7,000名市民及遊客乘搭的士。

執法部門接獲的士服務投訴一覽