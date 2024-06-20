5保育項目獲批近4千萬資助

【本報訊】本港自然生態具保育價值，鄉郊保育諮詢委員會昨日在最新一輪申請，共批出5個資助計劃項目，涉及金額約3,900萬元。獲批項目包括大埔鳳園、沙頭角梅子林及米埔等多個為人熟悉的生態遊熱點，政府冀批出的資助可促進鄉郊保育及村落活化，以及吸引更多公眾人士於鄉郊展開生態遊。

大埔鳳園生物多樣性 最新獲批項目涵蓋的主題廣泛，當中包括加強保育大埔鳳園的生物多樣性，該項目倡議人為環保協進會有限公司，獲批資助額近1,500萬元，項目時期由今年8月1日至2027年1月31日，計劃主要目的是為了優化和保育蝴蝶的生境，項目包括種植合適的蝴蝶幼蟲食草和蜜源植物、植物管理、物種監察、訪客管理以及蝴蝶保育的教育活動。

另一同樣涉及資助額1,500萬元的項目，則為梅子林及蛤塘永續鄉村計劃， 由香港大學公民社會與治理研究中心負責，倡議人指項目第一期定位為「森林村落」，未來3年將重塑風水林的傳統管理模式，以推動生物多樣性的保育和永續利用，並提高「森林村落」的生態系統服務。

至於同期獲批的其他項目，包括研究保育沙羅洞生態及濕地系統；在米埔建立智慧生態監測網絡；及利用數據分析於鹽田梓加強推廣生態和文化資源保育。資助計劃至今共推出9輪申請，涉及50個獲批項目，總資助金額約2.74億元，支援本地非牟利機構推展自然生態、非評級歷史建築、文化和歷史資產等不同層面的保育及復育工作。