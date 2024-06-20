焚化爐料明年竣工 供電力相等10萬戶

【本報訊】首座焚化爐人工島「I‧PARK1」預計於明年落成，位於石鼓洲旁邊，目前階段正進行地基及建煙囱等工程。整個焚化爐合約要價近314億元，承建商會負責設計、建造及營運15年。環境保護署助理署長雷學良指，「I‧PARK1」預計處理量佔整體每日廢物量近三成，而且每年可提供相等於最少10萬戶家庭用電量的電力。他強調，目前焚化爐設備先進，排放甚微。另外，政府日前將另一座焚化爐「I‧PARK2」的預計工程時間縮短，並加強處理量。雷學良解釋指，「I‧PARK2」會透過精簡程序加速興建，而且科技發展有助提升效能。

每日可處理3000公噸廢物 環保署表示，香港每日平均有1.1萬公噸都市固體廢物，而「I‧PARK1」預計每日處理量約為3,000公噸。雷學良指，焚化爐會使用先進設備，可大幅減少排放有害氣體，包括二噁英；政府亦會確保焚化爐符合國際標準。加上焚化爐設於偏遠人工島，能減少對市民的影響。焚化爐將透過水路把廢物運至島上，並將焚化產生的熱力轉為電力，每年預計可提供4.8億度電或以上，即約10萬戶家庭的每年用電量。

另一方面，預計設於屯門曾咀的第二座焚化爐「I‧PARK2」預計能更快完工，且效能更佳。雷解釋，「I‧PARK2」可透過精簡程序加速興建；就以目前「I‧PARK1」為例，焚化爐組件在內地預製後，以巨型躉船及拖船帶至人工島，興建速度大幅提升；加上科技發展，令焚化爐效能提升。不過他坦言，「I‧PARK2」項目目前仍在準備招標文件及處理法定程序，暫未有實際落成日期。