中學資深教師比例5年跌10百分點

【本報訊】立法會研究部推出新一份《數據透視》，檢視教師人手情況，根據教育局及政府統計處的最新數字，2023/24學年公營學校流失教師的人數由上一學年的4,160人回落至3,610人，流失率由9.2%稍跌至8.0%。在離職的教師當中，不少是已從事教育工作數十年的資深教師。報告指，過去5個學年，中學和小學擁有10年及以上教學經驗的教師比例，分別減少了10個百分點和4個百分點，特別是中學資深教師所留下的空缺，主要由執教不超過3年的資歷較淺教師填補。

25%因移民離職 報告認為資深教師的流失難免令人關注到教學質素、學校行政，以及與學生建立信任和良好關係等方面所受的影響。報告又顯示，離職教師中未屆退休年齡而離職的教師人數有2,820人，按學年下跌720人。教育局於報告內指，造成教師流失的原因各異，包括繼續深造、從事非教學工作及其他私人理由，惟未有量化個別因素的重要性。根據香港中學校長會在2021/22學年進行的一項調查，流失教師當中，約有四分之一是因為移民而選擇離職。

報告亦指出，公營學校核准編制內，因教師流失率不斷上升，不少學校設法聘用更多應屆畢業生和臨時教師，並同時晉升教學助理為教師。2021/22至2022/23學年間新教師的招聘人數激增62%，達到3,600人，在2023/24學年則略微放緩至3,020人。惟報告亦指出，招聘教師人數的增幅，未能完全彌補過去3個學年中因教師離職所增加的空缺數目。