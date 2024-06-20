大學學費擬分3年遞增 最多加過萬蚊

勢必提高學貸 畢業恐一身債 本港大學學費自1996/97學年起至今27年來沒有調整過，政府和教資會年初開展2025至2028年度3年期規劃工作，當中包括檢討大學學費。消息指，政府擬於2025/26學年起，逐步上調本港資助大學的學費，初步計劃分3年逐步遞增，每年加幅介乎5%至9%，讓家長及大學生分段適應。按加價幅度最少5%計算，至2027/28學年，本港大學每年學費最少會增至48,736元。教育局局長蔡若蓮於昨日約見部分立法會議員介紹構思，加價方案料下周二（25日）提交行會。有議員估計，最終加幅料為7%，促當局考慮收回成本時亦應避免陷大學生於「學貸變學債」的壓力中。

下周二交行會 料加7% 政府曾指，現時大學生每年42,100元的學費，收回成本比率低至約13%，較目標18%更有一段距離，教育局日前指，本港每名大學生的學費成本價是6萬元。故構思遵守財政紀律，調整大學學費，以現時資助大學每年學費為42,100元計算，若最低加幅5%，2025/26學年將增加2,105元，增至44,205元，假設升幅3年不變，2026/27及2027/28學年的學費將分別為大約46,415元及48,736元，即3年後學費至少較現時增加逾一成半。

蔡昨日已與部分議員會面，推介加學費方案，有份參與會面的議員朱國強估計，政府構思的加學費方案介乎5%至9%，他認為最終加幅應為每年加7%，這樣便能提高收回成本的比例。不過，他也指出，要考慮家長與學生的承受能力，每年加幅應該溫和，亦不宜追求短時間內「一步到位」，相對於去年全年通脹率2.1%來說，7%的加幅相對偏高，認為可設定較長時間每年加4%至5%，相信社會較能接受。

朱國強又指，上調學費勢必會令學生的學貸額相應提高，以往亦有個別學生因無法償還貸款，最終被頒令破產，希望政府加學費時，亦應增加「免入息審查貸款」計劃的靈活性，避免學生的「學貸變學債」。

嶺大副校指增幅溫和 議員周文港亦認為學費加幅要克制、輕手，認為5%至9%的加幅「可以再少」，建議可參考通脹指數、公務員薪酬加幅的3%等。議員梁美芬則指資助來自納稅人，但現在很多納稅人都很艱難，政府也面對千億財赤，呼籲客觀接受增幅，又預料可能會於下周二行會拍板加幅。本身為嶺南大學協理副校長的議員劉智鵬亦認為加價5至9%已考慮學生困難，認為加幅溫和、過程漸進，又相信不會影響香港作為國際高等教育樞紐。

政府擬分3年增加大學學費