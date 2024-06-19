但知駁斥無意義 儆惡懲奸要果斷

基督教正生會在香港營辦的正生書院，是一所供邊緣少年和曾干犯與毒品有關問題的學生入讀的寄宿中學。2009年香港政府建議在梅窩學校舊址籌建正生書院新校舍，以取代其殘破不堪的芝麻灣下徑舊校。當年梅窩居民以影響風氣及政府諮詢不足為由極力反對，事件引起傳媒關注及社會廣泛討論。然而，事隔15年，正生會今年1月捲入懷疑詐騙案，涉款逾5,000萬元，警方拘捕4人，通緝3人包括校長陳兆焯、始創人林希聖和陳友志，同時凍結正生會資金。今趟風波比當年遷校梅窩大得多！

正生會涉詐騙案愈演愈烈，事件發展至今更是糾纏不清，新舊董事會關係撲朔迷離。消息指正生書院疑因缺乏營運資金將於7月7日起停運。正生會新任董事會於6月12日的緊急聲明稱會「以負責任的態度」作出有關正生書院的決策。政府昨日卻發聲明，指禁毒處與正生會董事會會面後，發現董事會的言行與事實不符，有理由相信早前聲稱與在逃的前董事林希聖和陳兆焯已撇清關係的說法並不可信，甚且有包庇潛逃者之嫌，無任何意欲幫助正生書院師生。

當局指出，正生會董事會聲稱正生書院因經濟困難而停運，然而，董事會在改組後首次會議便立刻通過議案，拒絕追討早前被林希聖和陳兆焯轉移到外地、以正生書院名義所籌得的超過半億元款項。在會面時，正生會再次拒絕追討有關款項。種種迹象可以清楚看到新董事會無句真，言不符實。

此外，當局又指正生會董事會早於6月12日聲稱與林希聖和陳兆焯毫無關係，指兩人無權指導董事會決策；但事實上被通緝的兩人仍然擔任正生會轄下「基督教正生書院有限公司」及/或「正生基金有限公司」的董事，更可操作正生會及轄下公司的銀行帳戶。這筆糊塗帳，3歲小童都知道有問題啦！

當局亦知悉正生會現任董事會4月中就任近兩個月以來，從沒提出具體方案解決正生書院面對的燃眉之急，亦未能表現出承擔和有能力管理正生書院；更離奇的是，在正生書院面對財政問題，如無能力出糧給教師，現任董事會竟拒絕向在逃的林希聖和陳兆焯追討早前以正生書院名義在港所籌得的巨額款項，反而在改組後首次會議就急急通過令人費解的議案，並發表不盡不實的聲明，企圖誤導公眾。正生書院明顯已變成一個爛攤子，前董事和校長捲入詐騙遠走高飛，新董事未能克盡己職，甚且姑息養奸；特區政府強烈譴責董事會的惡劣行為，並聲稱對其失去信心！既然如此，理應嚴查其與在逃者是否沆瀣一氣、狼狽為奸，若然，應果斷交由執法機關依法調查和跟進，再駁斥已毫無意義！

儆惡懲奸，絕不可以「諱忌而不敢語，語焉而不敢詳」！否則爛攤子如何收拾？對於林希聖和陳兆焯之流更應戮力通緝其歸案！至於正生書院約10名學生、8位老師，教育局就指會盡量協助，一切工作會以學生的福祉為依歸。今日香港，市民都翹首期盼已由治及興，像正生書院那樣不堪的混帳事件，真是一宗都嫌多！