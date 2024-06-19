笑看天下：中澳關係 全面轉圜

中國和澳洲的關係邁入新里程碑。中國國務院總理李強周一喺坎培拉議會大廈，與澳洲總理阿爾巴內塞舉行第九輪中澳總理年度會晤。李強指相互尊重、求同存異對中澳關係至關重要，並且宣布單方面給予澳洲護照持有人免簽入境中國15天待遇。阿爾巴內塞亦強調，澳方堅持一個中國政策，不支持「台灣獨立」。

兩國總理一致同意堅持中澳全面戰略夥伴關係定位，鞏固中澳關係改善發展勢頭，共同維護地區和世界和平、穩定與繁榮。中澳今年重啟戰略經濟對話，重啟雙邊氣候變化和能源對話，年內喺澳洲舉辦第八次中澳氣候變遷部長級對話，啟動關於土壤碳檢測和氣候智慧型農業實踐的技術合作，舉行雙邊海洋事務對話首次會議，計劃年內在阿德萊德舉行新一輪中澳高級別對話。

中澳共簽署5項合作文件，正如內地官媒報道指出，去年11月阿爾巴內塞訪華以來，中澳各領域對話合作進一步恢復發展，兩國關係實現全面轉圜。阿爾巴內塞指出，兩國治理模式不同，但需在關鍵全球問題上找到合作方法，穩定的關係沒固定模式，他們的工作是確保管理好雙方關係，其中一個重要議題是改善澳中兩軍之間的溝通。

中澳雙方確認計劃於2024年重啟中澳戰略經濟對話；雙方亦會攜手推進地區經濟一體化，建設開放型世界經濟。

此外，李強希望澳洲能支持香港加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。老朽相信澳洲不會托手㬹，睇吓數字就知。隨着中澳關係回暖，2023年澳洲對華貨物出口額達到創紀錄嘅2,190億澳元，佔澳出口總額約32.5%；而澳洲係全球最大嘅產鋰國，澳洲政府數據顯示，該國98%嘅鋰產品出口到中國。