筆下風雲：漢兒盡作胡兒語

前香港眾志主席羅冠聰自黑暴一役徹底失敗後，第一時間丟低「戰友」和家人着草海外。見他日子過得頗風光，衣着光鮮，吃香喝辣，說着一口流利英語，配合英美唱衰中港，笑得比任何人還要歡，不知現正在獄中的戰友們，是否恨得牙癢癢，悔問為何走的不是自己？

在外國生活得有滋有味，可憐是其在港的家人。他繼被特區政府通緝、沒收特區護照、凍結資產後，其母居住多年的東涌公屋也遭收回，當局指有人長期欠租。羅冠聰在港累家人、離港也是累家人，有這樣的兒子兄弟，整個家族一生蒙羞。即使他揚言已跟家人斷絕關係，又批評收回公屋是「連坐法」，但捫心自問，黑頭髮黃皮膚的民族基因改變得了嗎？英美政客會真心欣賞一個連自己國家民族也背棄的人嗎？若非反華有市場，羅冠聰之流還能活得自以為高人一等嗎？他的家人在中港一世無法抬頭做人，會以他這個兒子兄弟為榮，還是以之為恥？

最令人體認到這些反華小學雞虛偽和雙標的是，言必稱永遠站在雞蛋那邊的羅冠聰，面對以色列殘暴屠殺巴勒斯坦平民、歐美大學生反以色列屠城遭警方強力鎮壓這些高牆，竟然哼也不哼半句，彷彿濫殺無辜和濫暴不存在一般。罵自己國家不遺餘力，對西方不仁則視若無睹，如果現在還有人視羅冠聰為民主鬥士，那肯定是智障。

說回其母公屋被收回，別說與欠租有關，就算真是「連坐」，也是無可厚非。羅冠聰是新移民，一家人來港後得到政府大量資源，又是上公屋，又是接受大學教育，如果他肯將優勢用在正途，絕對是光宗耀祖的事。可惜他捨正途而弗由。政府資源當然要花在值得的人身上，香港沒有對這家人不起，他卻恩將仇報，「連坐」又怨得了誰？