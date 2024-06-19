龍吟虎嘯：一個膽小一個莫輕狂

在意大利舉行的七大工業國集團（G7）峰會期間，美國總統拜登和烏克蘭總統澤連斯基簽署了一項為期10年的安全協議。烏方大吹大擂，好像對俄烏之戰有甚麼重大影響似的。其實，這項「安全協議」的框架和主要內容都是老生常談，毫無新意，都是俄烏之戰打了兩年多從一開始就有的東西。例如協議聲稱，若烏克蘭遭到武裝襲擊，美國和烏克蘭將在24小時內舉行會議，討論應對措施。

誰人不知，過去兩年多美烏舉行多次會議，討論烏克蘭怎麼在美國支持下打敗俄羅斯，又例如協議聲稱，美國將向烏克蘭提供一系列軍事援助和訓練，以對抗俄羅斯入侵；誰人不知，過去兩年多美國早已提供了數百億美元給烏克蘭，軍事援助和訓練烏軍與俄羅斯交戰，再例如，協議聲稱，美國會幫助烏克蘭針對俄羅斯所造成的損害索取賠償；誰人不知，俄烏之戰伊始，美國就號令西方盟友共同制裁俄羅斯，凍結、搶掠俄羅斯在海外的「公產私財」，並策劃把這筆天文數字的財富轉給烏克蘭「抗戰」和「重建」，也就是幫助烏克蘭「索取賠償」。

上述種種，都是今日美烏即使沒有簽署安全協議就有的東西，時下煞有介事的「簽署」一番。一是在給焦頭爛額的澤連斯基壯壯膽；二是要表明美國沒有對烏克蘭棄之不理；三是給G7「做個榜樣」，大家一起繼續支持烏克蘭。果然，G7中的美國第一跟屁蟲——小日本立即響應，也和烏克蘭簽署了10年安全協議，且今年將向烏提供45億美元援助。澤連斯基十分清楚這些協議是怎麼來，「感謝拜登在簽署安全協議方面發揮領導作用」。不過，拜登還是要壓着澤連斯基莫要輕狂，還是不敢太得罪俄羅斯，還是對俄羅斯總統普京相當顧忌，拜登重申，美方不支持烏克蘭使用更遠程武器攻擊俄國內陸地區，強調這個立場沒有改變。

誰都知道，美國的這個立場不改變，美烏的10年安全協議根本沒用，拜登又在糊弄戲子總統。