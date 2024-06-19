風扯滑翔傘 救落山花5小時 7旬翁送院不治

掛樹困險坡 霧雨致直升機受阻 熱愛翱翔天際的七旬翁，本周一下午與友人在大嶼山玩滑翔傘，詎料甫出發疑因強風，被扯上雲層後偏離預計航線。約半小時後，事主透過對講機表示「掛樹」被困受傷，其後便告失聯。救援人員搜索近7小時，最後在一處險要山坡尋獲事主，惟因天雨及雲霧等影響，直升機未能協助，人員冒險游繩救起昏迷的事主，一邊替其急救並小心翼翼把他抬落山。由發現事主到送上救護車，前後亦用了近5小時，惜事主被送院後最終不治。

死者退休前為執法人員 據了解，死者姓鄧（74歲），退休前是執法人員，2017年起他便接觸滑翔傘活動。本周一上午10時許，鄧翁與數名友人在大東山伯公坳附近集合，至下午1時半整裝上山，前往日落峰玩滑翔傘。至下午約2時半，同行一名教練率先起飛，在確認情況安全後，戴上安全頭盔及護目鏡的鄧翁，緊接使用螢光黃色的滑翔傘起飛。

惟鄧翁甫出發約20秒，其友人便目睹他疑被一陣強風吹襲，被扯上雲層後偏離預計飛往長沙着陸地點的航線，往貝澳方向飛去且不知所終。一眾友人多番嘗試用對講機及電話聯繫鄧翁，直至下午約3時始獲回應，鄧翁報稱受傷及掛在一棵樹上受困，未幾便再次失聯。

消防攀山拯救專隊、高空拯救專隊和民安隊等超過60人組織救援隊伍，利用定位技術收窄搜索範圍，最後在本周一晚約9時25分，於大東山以南一條行山徑下方約80米處，尋獲倒臥山坡的鄧翁。由於現場環境大霧大雨，直升機無法靠近，救援人員需在地勢陡峭的山坡游繩而下，用了超過兩個小時始把事主救返行山徑。

獲救陷昏迷 裹暖氈急救 鄧翁獲救時已氣若游絲，陷入昏迷沒有反應，救援人員用保暖氈包裹其身體，並以自動心外壓機等「邊行邊急救」。至昨日凌晨約2時半，鄧翁被運送至東涌道再由救護車急送北大嶼山醫院搶救，惜最後被證實不治，至於事主死因則有待驗屍後確定。