旅客身藏6活龜 闖福田口岸斷正

【本報綜合報道】廣東皇崗海關關員近日在福田口岸對入境旅客及行李進行監管時，發現一名旅客腳步急促、眼神慌張，檢查後，在該旅客所穿的背心發現特製口袋，內藏兩隻活龜，該旅客腰部位置亦使用特製束腰帶，綁藏了4隻活龜，共計身藏6隻。經鑑定，上述活龜均為卡羅萊納箱龜，屬《瀕危物種國際貿易公約》附錄Ⅱ所列物種。

蓮塘檢燕窩 拱北截獲活蟹 此外，蓮塘海關關員近日在對進境旅客進行監管時，亦發現一名女性旅客通關時神色緊張、舉止異常，隨即對她攔截檢查。經詳細檢查，發現她在長裙內多穿了一條改製圍兜，在圍兜的特製口袋中夾藏4條燕窩，共重約1.1公斤。

另在上月18日，澳門女子黃×經拱北口岸旅檢大廳海關「無申報通道」入境內地時，現場關員發現其神情緊張後截查。經進一步查驗，從她攜帶的購物袋內發現一個白色網兜，裏面裝有大量大小相近、體色呈淡黃色的活蟹，共176隻。經拱北海關技術中心鑑定，該批活蟹為澳洲陸寄居蟹，多分布於澳洲北部。