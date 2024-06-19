搗冰毒中轉倉 瓦解跨境集團 拘2漢

辣椒醬作掩飾 總市值1.4億 上月杪海關透過風險評估，突擊搜查粉嶺一個懷疑毒品中轉倉，檢獲大批以辣椒醬作掩飾、共重約264公斤的懷疑液態冰毒，總市值約1.4億元，同時檢獲一批懷疑化學品及製毒工具，拘捕兩名懷疑涉案男子。海關相信行動已瓦解一個跨境販毒集團，粉碎毒梟擬在香港設立製毒工場的勾當。

今年5月，海關毒品調查科經情報分析及調查後，鎖定粉嶺坪輋一個流動倉庫，懷疑有人以此作為臨時儲存點，囤積大批冰毒及製毒工具。至5月29日，關員搜查該倉庫，檢獲60箱、共720瓶標示為辣椒醬的貨物，雖然其包裝及招紙並無異樣，但部分辣椒醬的顏色和密度顯然並不一致，在透過拉曼光譜儀進行快速毒品測試後，初步確認為冰毒。海關仔細檢查，發現有264瓶辣椒醬內疑是液態冰毒，每支重約一公斤，估計市值約1.4億元。

製毒工場尚未投產 關員其後展開監控行動，期間發現有海外毒販來港，聯同本地不法分子擬把倉庫內的毒品及工具，轉移至其他工業大廈，企圖設立製毒工場，遂趁一名50歲外籍男子和一名29歲本地男子搬運物品時把他們拘捕。被捕人士將被落案起訴「販運危險藥物」罪，案件將於本周四在粉嶺裁判法院提堂。海關相信，販毒集團的製毒工場尚未正式投產，所有毒品並無流出市面。

調查人員表示，案中用於掩飾毒品的辣椒醬，其品牌在香港並不常見，無法在一般零售商店購買。而不論是「正貨」辣椒醬或偽裝的辣椒醬，其包裝和封口均完好無缺，只是顏色及重量有所分別。前者色澤為橙色、每支重量均一；後者偏向與魚露相似的琥珀色，每支重量有輕微差異。

檢大批危險化學品 行動中檢獲的證物包括一批日用品，其中有帳篷、抽風機、電磁爐、空氣清新機、大型保溫箱、煮食爐具、膠兜、膠杯、手套、攪拌機、試紙等，另有7個一般用於裝載廚餘的大型垃圾桶，以及4支相信是攪拌用的木棍，但只要集齊相關工具，足以設立一個專業的製毒工場。更嚴重的是，現場存放大批有機會在製毒時使用的危險化學品，計有14包共重350公斤的懷疑氫氧化鈉、28公升懷疑丙酮及10公升鹽酸，其數量超出法例訂明的工業儲存豁免量，一旦處理不當，例如在潮濕或密閉環境下，有機會釀成火災甚至爆炸。

人員又指出，涉案鐵皮倉庫相信自今年3月起租用，其位置偏僻，相信是作為毒品及製毒工具「過冷河」的中轉儲存站，直至有人判斷時機適當，始暗中轉移以逃避偵查。該倉庫設備非常簡陋，沒有特別安全設備或通風設施，外圍由鐵皮搭建而成，搜查當日，倉庫地面更布滿大雨過後留下的積水，其惡劣環境更增加意外風險，對公眾構成極大安全隱患。

由於今次檢獲的毒品規模龐大，海關相信不法分子會把部分毒品出口到外地以賺取更多利潤。初步調查顯示，涉案毒品來自墨西哥，海關近年屢次偵破冰毒案，其主要來源地均為該國，而且每次涉及的毒品數量不少。過去兩年，海關在墨西哥出口貨物檢獲的冰毒，均會利用不同方法掩飾，包括偽裝成椰子水、貝殼，或混入變壓器及人造皮革等貨物內，但一般在物流鏈便被海關截獲，但今次從市內發現如此大量的冰毒，甚至計劃在本地提煉，情況屬近年罕見。