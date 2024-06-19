當局徵求沙嶺數據中心意向書 7月底截止

【本報訊】「沙嶺殯葬城」計劃因受到深圳居民反對而被擱置，政府去年提出改作創科用途，發展方向為數據園區。創新科技及工業局、政府資訊科技總監辦公室昨日就沙嶺數據中心用地發展，向業界徵求計劃意向書。當局就兩個方案，包括利用已平整的兩公頃發展，或再進一步連同該範圍周邊共10公頃的潛在土地進行發展，邀業界就發展規模、營運模式等提意見，7月底截止。創科局與資科辦，聯同發展局北部都會區統籌辦事處，以及土木工程拓展署，將於本月27日下午就徵求計劃意向書舉行簡介會。

範圍或擴至10公頃 意向書文件中提到，沙嶺用地目前已平整的兩公頃土地，原先劃作「墳場、靈灰安置所、火葬場及與殯儀有關的用途」，當局稍後會視乎意向書所得意見，決定需否展開所需城規程序，以改劃用途。意向書內又指出，若利用已平整土地周邊的人造斜坡，相關範圍的可發展面積可進一步拓展至共10公頃，範圍內建築高度上限為主水平基準上115米。

創科局與資科辦邀請業界就發展數據中心的類型、規模及用途等提供意見，以及可發展的創科及輔助設施等。當局亦邀業界就發展規模表態，包括分成多個地塊，抑或整體發展等，以及搜集業界參與發展的意向，包括估計可作投資額、對數據園區市場前景的見解等。意向書亦指，相關用地現有電力、排污渠，及煤氣等基礎設備，日後發展商需視乎需要，自行與電力公司要求提升電力供應或設立新的供電站、鋪設通訊電纜，及興建新儲水缸等；亦要保留公眾可通往屬二級歷史建築的麥景陶碉堡的道路。