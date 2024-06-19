投訴警察課首5個月接679投訴

【本報訊】監警會昨日舉行公開會議，今年首5個月投訴警察課接獲679宗投訴，較去年同期減少33宗。其中630宗、約93%屬於輕微投訴，涉疏忽職守的投訴佔最多，共有380宗，佔56%；其次是行為不當，有241宗，佔36%；粗言穢語的投訴亦有9宗。屬於嚴重指控的投訴則有毆打31宗、濫用職權有16宗、捏造證據和恐嚇各有一宗。

涉毆打濫權較去年同期高 執法部門表示，首5個月投訴數字與去年同期比較，涉毆打的投訴上升了7宗，濫用職權亦增加4宗。

今年1至5月，監警會通過了643宗須匯報投訴。當中290宗投訴人撤回投訴、223宗無法追查、74宗透過簡便方式解決。

其餘個案，14宗無法證實、13宗並無過錯、8宗證明屬實、15宗未經舉報但證明屬實，以及6宗虛假不確。

執法部門表示，在首5個月有31宗毆打個案，當中大部分指控來自被捕人士，但這些被捕人士涉及嚴重罪行，包括暴力罪行、嚴重毒品罪行等，而獲監警會通過嚴重指控中，並無任何一宗屬於毆打指控，日後會將以上有關的數字加入報告。