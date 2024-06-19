本地有機西瓜節 6‧21起舉行

【本報訊】天氣炎熱，不少人會吃西瓜消暑。一年一度的「本地有機西瓜節」自周五（21日）起一連4日於青衣舉行，本地有機農場場主梁太今年首次參加，她期待西瓜節活動時讓市民了解特色西瓜。梁太指，本地有機耕種不容易，希望市民可以品嘗到更新鮮的有機本地農產品。

主推4款清甜瓜 今年西瓜節主力推介4款特色西瓜，包括「超甜黑美人168」，這款西瓜一般甜度較高、容易「起沙」，甜度約12度為最甜之選（以白利糖度計算）；另一款「無籽3F-2728」則無籽、清甜多汁，吃起來較方便，甜度約10度；而「皇玉」綠皮藏黃肉，其口感爽脆，甜度約10度；外形最特別的「黛安娜」呈橢圓形，黃色外皮帶斑條，裹着紅肉，口感軟嫩，甜度約11度。梁太指，本地有機西瓜雖然體積較小，不過味道特別清甜；又指一般西瓜要花3至4個月種植，有機耕種挑戰更大，須更悉心打理。

有意品嘗上述有機西瓜的市民，可以於6月21日至24日，到青衣城1期一樓參與「本地有機西瓜節」，開放時間為上午10時至下午6時，不設收費。活動完結後，市民亦可於7月5日起於各區農墟選購西瓜。現場會有農場人員介紹西瓜，漁護署人員更會提供現場甜度測量，供市民作選購參考。