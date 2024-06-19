孔教大成小學停辦 校長：與恒常管理無關

【本報訊】孔教學院宣布轄下的大成小學兩年後停辦，校長袁潘淑嫻卻表示對此不知情。教育局於前日稱學校管理失效，將委任校董加入校董會。袁潘淑嫻指非常歡迎教育局介入，惟現時問題在於孔教學院未有與各持份者、校董，及教職員等進行廣泛諮詢，孔教學院又拒絕遵照學校管治架構召開法團校董會，公開透明討論事件。她強調事件與學校恒常管理沾不上半點關係，希望教育局釐清管理失效的意思，以免有心人大做文章，混淆視聽。

教育局於前晚回應指，局方曾多番與辦學團體及校長會面和溝通，強調各方須以學生的福祉為依歸，並清楚解釋要注意的事宜，包括必須事先與各持份者做好溝通和仔細計劃過渡安排。局方指雙方在討論過程中出現爭拗，亦未能就過渡方案達成共識。由於學校管理失效，局方將根據《教育條例》（第279章）第41條，委任校董加入學校的法團校董會，以協助法團校董會履行其職責，確保該校以適當方式促進學生的教育，以及管理令人滿意。

家長斥辦學團體圖以萬元補償打發 辦學團體早前指會資助一萬元，並盡量幫助現時小一至小四學生轉往區內4所小學，有家長認為幫助有限。小一學生家長林小姐指，學校的老師都十分有心，其他學校亦難遇到大成小學般高水準的教師，批評一萬元補償只是想打發家長及學生走。周同學則指很不捨得學校，認為老師都很善良，並願意幫助學生。