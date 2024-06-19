建造業促政府保障本地工人就業

【本報訊】近期發生多宗勞資糾紛及欠薪事件，反映建築界因外圍經濟環境改變而導致私人興建項目出現放緩現象，形成「缺人」假象。香港建造業總工會指目前仍有特定行業的工人正處於開工不足的情況，促請政府協助本地工人就業，並適時檢討現時行業人力資源政策。

籲公務工程用本地工為主 建造業總工會昨發聲明表示，為了解工人最新的就業情況，一直有定時進行問卷調查，據了解，目前仍有特定行業的工人正處於開工不足情況，首當其衝的工種包括木模板工及紮鐵工等。工會促請政府在公務工程項目用人上，要以本地工人為主，保障本地工人就業優先。

該工會又促請政府應檢視現時推出工程進度，避免出現「一時飽死，一時餓死」的苦況，亦可解決人手不足的問題，亦要做好輸入外勞的把關工作，考慮環境因素，適時檢視輸入外勞政策的力度。該工會又指政府亦可增撥資源和優化就業選配工作，包括定時舉辦大型招聘會，專設相關行業工種，招聘人才，讓現有工人及有意投身建造業的工人，得到更多就業招聘消息。