港學生創意思維評估 落後星加韓

本港15歲學生在PISA 2022中的認知測驗部分平均分為32，與國際平均水平相若。

【本報訊】每3年進行一次，旨在評估15歲學生的數學、科學和以母語閱讀能力的學生能力國際評估計劃（PISA）2022創意思維評估，昨日公布認知測驗部分的結果，香港15歲學生表現與國際平均水平相若。該評估計劃的認知測驗部分共有64個國家或經濟體系參與，香港學生的平均分為32分，表現與國際平均水平33分相若，而新加坡則以41分居首。教育局將參考該項研究結果，以及香港學生在其他評估中的表現，繼續與各持份者一起協作，提升香港學生的國際競爭力。

港表現略遜國際平均 教育局委託香港中文大學籌辦的香港區測試於2022年5月至7月進行，共有5,907名來自163所中學的15歲學生參與，當中有1,663名學生參與創意思維的認知測試，香港學生的平均分為32分。而世界各地學生整體平均分為33分，最高分為平均分達41分的新加坡，而加拿大及韓國均為38分，至於最低分的為阿爾巴尼亞，平均分為13分。

針對研究結果，教育局發言人指香港學生在評估和改進意念方面有較佳表現，並在處理社會問題解難中展現相對較強的能力；在產生多元和具創意想法及視覺表達上，則有提升的空間。

這次研究結果再次顯示，香港在教育平等方面表現出色，於高學術成就的國家或經濟體系中排名第一，反映家庭社經背景對香港學生在創意思維方面的表現影響極少，並凸顯香港教育制度為所有學生提供優質和平等的教育機會。